Из здания МИД Греции эвакуировали людей из-за подозрительного пакета

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сотрудников министерства иностранных дел Греции эвакуировали в пятницу из-за подозрительного пакета, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Александрос Генниматас.

"Ничего страшного не произошло. Пришел пакет, который при проверке службой безопасности показался подозрительным. В соответствии с инструкциями по соблюдению безопасности, которые в МИД строго соблюдаются, было эвакуировано здание", — сказал Генниматас.

По его словам, на месте находится полиция, которая расследует происшествие.

Речь идет о главном здании МИД по адресу проспект Василиссис Софиас, 5, уточнил официальный представитель министерства.

Поблизости расположены еще два здания внешнеполитического ведомства.