В Британии призвали продолжать диалог для сохранения ДРСМД

ЛОНДОН, 26 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Необходимо продолжать диалог для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), при этом Россия играет ключевую роль в судьбе документа, заявил замминистра иностранных дел Великобритании Марк Филд.

"Мы должны продолжать обсуждение, мы должны делать это на международном уровне, используя все каналы. Наши союзники по НАТО едины во мнении по этому вопросу. Их последовательная позиция состоит в том, что Россия играет ключевую роль в сохранении договора, и она должна осознавать свою роль. Это, как мы все согласились, является очень важным столпом соглашения о европейской безопасности", — сказал Филд, отвечая в палате общин на вопросы члена комитета по обороне Мадлен Мун.

Замминистра призвал депутатов не быть пессимистами и выразил надежду на то, что на международном уровне удастся выработать меры по сохранению безопасности в Европе.

"Пожалуйста, не будьте пессимистами. Это все в руках дипломатии. Я знаю, что не все попадает в поле зрения, но мы работаем совместно со всеми нашими союзниками, и не только по этому конкретному вопросу, но и по другим вопросам", — добавил замминистра.

В свою очередь Мун попросила министра уточнить, будет ли британский МИД добиваться прояснения позиции США по выходу из "важного для всех членов НАТО" договора и будут ли Соединенные Штаты информировать о своих шагах Североатлантический альянс.

"Я рад подтвердить, что мы будем это делать. Я повторю, что США все еще являются стороной договора и мы на постоянной основе ведем с Соединенными Штатами, равно как и с другими партнерами, обсуждение широкого спектра вопросов международной политики, в том числе и этого (договора о РСМД)", — сказал Филд.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.