Россия обошла США в цифровом рейтинге по показателю человеческого капитала

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. РФ опередила США по показателю человеческого капитала в сфере цифровизации экономики и общества, свидетельствует обнародованное в пятницу Еврокомиссией исследование.

Еврокомиссия опубликовала Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI), сравнив цифровые показатели 2016 года государств-членов ЕС с показателями 17 стран, не входящих в ЕС, в пяти областях: степень охвата связью, человеческий капитал и цифровые навыки, использование интернета гражданами, внедрение технологий и цифровых госуслуг.

Измерение человеческого капитала состоит из четырех показателей, которые учитывают навыки, необходимые для использования возможностей, предоставляемых цифровым обществом.

Согласно этой части рейтинга, который возглавила Австралия (80,5 балла), Россия заняла девятую строчку (64,1), оказавшись впереди Израиля (57,4), США (11-е место, 56,2) и Китая (40,5). Российский показатель также выше, чем в среднем по странам ЕС (58,0).

По сумме показателей Россия в международном рейтинге развития цифровой экономики и внедрения этих технологий в жизнь общества I-DESI опередила Китай, Мексику, Турцию и Бразилию, также поднявшись в индексе выше среднеевропейских минимальных значений цифровизации.