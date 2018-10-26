Россия обошла США в цифровом рейтинге по показателю человеческого капитала

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. РФ опередила США по показателю человеческого капитала в сфере цифровизации экономики и общества, свидетельствует обнародованное в пятницу Еврокомиссией исследование.
Измерение человеческого капитала состоит из четырех показателей, которые учитывают навыки, необходимые для использования возможностей, предоставляемых цифровым обществом.
По сумме показателей Россия в международном рейтинге развития цифровой экономики и внедрения этих технологий в жизнь общества I-DESI опередила Китай, Мексику, Турцию и Бразилию, также поднявшись в индексе выше среднеевропейских минимальных значений цифровизации.