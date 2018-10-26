Эксперт оценил призыв отказаться от русского языка на форуме в Белоруссии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Призыв вице-премьера Украины Геннадия Зубко к участникам форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле не говорить по-русски выглядел "дико и смешно", заявил RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, такие заявления обусловлены тем, что в Киеве не могут найти других опор украинского патриотизма, кроме языка. Фактически же они являются попыткой вынести практику дискриминации национальных меньшинств за пределы страны.

"Они не могут себе представить, хотя это очень распространено в мире, что люди, говорящие в Белоруссии на русском языке, являются белорусскими патриотами. Как, например, американцы, говорящие на английском языке, являются американскими патриотами, а не британскими", — пояснил Жарихин.

В пятницу вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины выступать на белорусском, а не русском языке.

Однако присутствующие не последовали его призыву. По-русски выступил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.