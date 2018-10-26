МИД Польши заявил, что Варшава усилит военное сотрудничество с США

ВАРШАВА, 26 окт — РИА Новости. Польша будет усиливать военное сотрудничество с США, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в Варшаве в пятницу, отвечая на вопрос РИА Новости о намерении президента Дональда Трампа выйти из договора о РСМД.

"С 2008 года мы сотрудничаем с США (в военной сфере — ред.). Принято решение о строительстве антиракетной базы в Редзикове. Там уже находятся подразделения американские", — сказал министр.

Он также напомнил, что в Польше находятся 3 тысячи американских солдат на ротационном принципе.

"Американское военное присутствие в Польше уже значительно. В связи с тем, что Россия представляет угрозу, мы хотим, чтобы это присутствие было увеличено и было оно постоянным", — добавил Чапутович.

"Польша действует прозрачно в сотрудничестве с НАТО. Мы считаем, что эти действия повышают безопасность не только Польши и Европы, но и всего НАТО", — заключил он.

Говоря на тему договора об РСМД, он заявил, что "Польша стоит на позиции, что договоры должны соблюдаться каждой из сторон".

"Все стороны должны договор выполнять. А если речь идет об этих ракетах, то Россия проводит действия, нарушающие его", — утверждает польский министр.

В связи с этим он заявил, что Польша "выражает понимание позиции США в этом вопросе"

При этом Чапутович утверждает что "Польша хотела бы иметь очень хорошие отношения с Россией, сотрудничества обществ и государств, но международное сообщество должно быть объединено и демонстрировать, что не может быть согласия на нарушение международного права".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.