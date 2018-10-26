Россия опередила Китай в рейтинге цифровизации экономики и общества

БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Россия опередила Китай, Мексику, Турцию и Бразилию в международном рейтинге развития цифровой экономики и внедрения этих технологий в жизнь общества I-DESI, также поднявшись в индексе выше среднеевропейских минимальных значений цифровизации, свидетельствует представленное в пятницу исследование.

Еврокомиссия опубликовала Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI), сравнив цифровые показатели 2016 года государств-членов ЕС с показателями 17 стран, не входящих в ЕС, в пяти областях: степень охвата связью, человеческий капитал и цифровые навыки, использование интернета гражданами, интеграция технологий и цифровых в государственные услуги.

Дания возглавила общий рейтинг (75,9 балла), за ней следуют Южная Корея (75,2) и Финляндия (73,8). Еще четыре других государства-члена ЕС находятся в первой "десятке" общего индекса: Нидерланды, Великобритания, Швеция и Люксембург. При этом Южная Корея впервые обогнала четыре ведущих государства-члена ЕС. Средние показатели 28 стран-членов ЕС составили 58,9 балла.

Россия расположилась в рейтинге 17 стран, не входящих в ЕС, на 12-м месте, набрав в общей сложности 47,5 балла. Это больше, чем минимальный среднеевропейский показатель. Позади РФ в списке указаны Китай (45,3), Чили, Мексика, Турция и Бразилия. При этом США набрали 66,7 балла, заняв восьмое место.

Среди других 17 стран вне ЕС, которые заняли первые строчки в рейтинге, указаны в порядке убывания Норвегия, Исландия, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Израиль и Сербия.

I-DESI представляет собой сводный индекс, который оценивает соответствующие показатели цифровой производительности и отслеживает эволюцию ЕС в целом и его государств-членов в сфере цифровой конкурентоспособности, рассчитывается на основе 24 показателей.