На Украине памятник Ленину продали на аукционе за 7,7 тысячи долларов

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Демонтированный бронзовый памятник Ленину в Черниговской области Украины продали на аукционе за 7,7 тысячи долларов, сообщила пресс-служба электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro.

"Только что состоялся успешный аукцион на котором Семеновской городской совет продал интересный металлолом — демонтирован памятник Ленина из бронзы (2,5 тонны). Между прочим, за такой вот лот боролись 14 участников. А победитель, вместо 45 (около 1,5 тысячи долларов) начальных, отдал 220 тысяч гривен (около 7,7 тысячи долларов)", — говорится в сообщении площадки в Facebook.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.