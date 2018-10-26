В Киеве на митинг "против похищений в Крыму" пришли лишь десять человек

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. На митинг против "насильственных исчезновений в Крыму", организованный в пятницу общественной организацией "КрымЅОЅ" возле посольства РФ в Киеве пришли десять человек, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции митинговали полтора часа, после этого они разошлись. Полицейские и бойцы Нацгвардии, которые охраняли посольство, также ушли. Ситуация возле дипломатического ведомства РФ спокойная.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".