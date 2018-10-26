В Киеве на митинг "против похищений в Крыму" пришли лишь десять человек

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. На митинг против "насильственных исчезновений в Крыму", организованный в пятницу общественной организацией "КрымЅОЅ" возле посольства РФ в Киеве пришли десять человек, передает корреспондент РИА Новости.

Митингующие подошли к зданию посольства РФ в Киеве и обклеили забор возле дипломатического учреждения портретами жителей Крыма, которых, как они утверждают, похитили в Крыму. Митинг возле посольства РФ на эту тему проходит ежемесячно.

Участники акции митинговали полтора часа, после этого они разошлись. Полицейские и бойцы Нацгвардии, которые охраняли посольство, также ушли. Ситуация возле дипломатического ведомства РФ спокойная.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".