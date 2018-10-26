В ЦИК ДНР рассказали о подготовке к выборам

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Представители 50 стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, выразили желание участвовать в выборах главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики в качестве наблюдателей, сообщила в интервью РИА Новости председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Выразили желание присутствовать на выборах в качестве международных наблюдателей представители порядка 50 стран мира. Среди них Франция, Финляндия, Великобритания, Германия, Сербия, Италия и многие другие", — отметила Позднякова.

При этом, по словам Поздняковой, сколько международных наблюдателей будут присутствовать на выборах в ДНР, пока сказать сложно. Сейчас ЦИК ДНР приглашает "иностранных наблюдателей, после чего начнется их регистрация – предоставление необходимого пакета документов и их проверка".

"Хочу отметить, что нормативными правовыми актами ЦИК ДНР ограничений по числу международных наблюдателей не установлено. Выборы, которые состоятся 11 ноября, будут открытыми и демократичными, скрывать нам нечего, поэтому мы будем рады видеть всех желающих иностранных наблюдателей, чтобы они лично смогли убедиться в этом", — добавила председатель ЦИК ДНР.

Полный текст интервью читайте на РИА Новости >>