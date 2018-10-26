СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Предупреждений и сигналов от Полиции безопасности Латвии за открытие в Севастополе ресторана латышской кухни владельцы заведения пока не получали.

Жители Латвии открыли в Севастополе ресторан латышской кухни, владельцем является гражданка России Виктория Сысолятина, ее муж – гражданин Латвии. Ранее сообщалось, что Полиция безопасности Латвии проверит информации о том, что семейная пара из республики открыла ресторан в Крыму.

"К нам пока (из полиции безопасности) Латвии никто не обращался. Мы законов Латвии никаких не нарушали", — сказала Сысолятина журналистам на пресс-конференции в Симферополе.

По словам Виктории, все фирменные блюда ресторана в Севастополе изготавливаются из местных продуктов. Открыть ресторан именно в Крыму их подтолкнуло широкое окно возможностей, которое сегодня существует для гастрономического бизнеса на полуострове. Кроме этого, сказала Сысолятина, они в восторге от крымской природы и влюблены в Севастополь.

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