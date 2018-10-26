СК Армении не признал Кочаряна пострадавшим по делу о прослушке

ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении отклонил ходатайство о признании второго президента страны Роберта Кочаряна пострадавшим по делу о прослушке телефонного разговора директора СНБ Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, сообщила в пятницу РИА Новости советник главы СК Сона Трузян.

"Ходатайство адвоката Кочаряна о признании его пострадавшим было отклонено следователем в связи с отсутствием оснований", — сказала Трузян.

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности заявляет главе специальной следственной службы, что заявил судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

По факту "прослушки" были возбуждены два дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий". Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян подал ходатайство в СК о признании своего подзащитного пострадавшим по делу. Он мотивировал это тем, что запись телефонного разговора подтверждает действия, направленные на незаконного ограничение свободы Кочаряна.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.