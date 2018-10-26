В ДНР заявили о готовности к внештатным ситуациям во время выборов

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Позднякова заявила, что в ДНР готовы к внештатным ситуациям во время выборов главы республики и депутатов, на случай серьезных провокаций будут созданы мобильные избирательные участки.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"В нынешней ситуации мы, конечно, искренне надеемся и прилагаем максимум усилий для того, чтобы процесс голосования и дальнейшего подсчета голосов прошел спокойно. Однако к различным внештатным ситуациям мы готовы", — отметила Позднякова в интервью РИА Новости.

По ее словам, 11 ноября для обеспечения безопасности на избирательных участках будут дежурить сотрудники силовых ведомств, МЧС, а также медики.

"Кроме того, на случай серьезных провокаций предусмотрены мобильные избирательные участки. Граждане hеспублики имеют право сделать свой выбор, и какие бы не звучали высказывания от наших недоброжелателей, голос жителей ДНР будет услышан", — добавила Позднякова.