Выход США из ДРСМД закрепит подчиненное положение Европы, считают в МИД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с перспективой размещения американских ракет в Европе закрепит ее подчиненное положение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Выход (США) из ДРСМД с перспективой размещения американских ракет в Европе – это шаг, который ослабляет позиции Европы как геополитического игрока, закрепляет Европу как подчиненный элемент в американском виденье, как должен быть построен мир на основе американского лидерства. И создает еще одну дополнительную стену для восстановления нормального взаимодействия с Россией и строительства общей системы безопасности", — заявил Грушко в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.