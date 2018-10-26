Россия приветствует, что Эр-Рияд выступает за расследование дела Хашукджи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия приветствует, что саудовская монархия сама выступает за расследование дела убитого журналиста Джамаля Хашукджи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России, собственно, была изложена (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы с вами слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую позицию заняла Россия по делу Джамаля Хашукджи, комментируя прошедший разговор Путина и короля Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.