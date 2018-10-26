Болтон обсудил с главой МВД Грузии вопросы региональной безопасности

ТБИЛИСИ, 26 окт – РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил в пятницу с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария и главой Службы госбезопасности республики Вахтангом Гомелаури вопросы региональной безопасности, говорится в заявлении МВД.

Болтон в пятницу прибыл с визитом в Грузию.

"Стороны обсудили существующие перед Грузией вызовы с точки зрения безопасности, региональные угрозы и перспективы углубления сотрудничества в этом направлении. На встрече была подчёркнута важность стратегического сотрудничества Грузии и США в сфере безопасности",- сказано в заявлении МВД.

Темой обсуждения также стала реформа сектора безопасности Грузии. В этом контексте внимание было уделено важности планирования политики нацбезопасности и координации эффективных механизмов.

"Визит Болтона еще раз подтверждает твердую поддержку Грузии со стороны администрации США… США, как стратегический партнер Грузии, по-прежнему остается важнейшей опорой для страны с точки зрения усиления безопасности и поддержки территориальной целостности", — отмечено в сообщении МВД.