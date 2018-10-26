МИД выразил озабоченность созданием в Косово полноценной армии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России высказало озабоченность трансформацией Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию, заявив, что это чревато подрывом стабильности в Балканском регионе.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики 18 октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные Вооруженные силы.

"Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244, закрепляющей пребывание в крае исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. Никто не даст гарантий, что эти так называемые "вооруженные силы", костяк которых составляют террористы ""Освободительной армии Косово", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края", — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве добавили, что внешними покровителями Приштины спешно свёрстываются планы практической реорганизации СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе подтянуть бывших боевиков и к военной деятельности НАТО.

"Такое пренебрежение к выстроенным в свое время с большим трудом международно-правовым механизмам косовского урегулирования чревато подрывом стабильности в Балканском регионе в целом и в конечном счете представляет собой нарушение прав проживающих в нем граждан на мирное и безопасное будущее", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Черногория признала косовскую независимость одной из первых. Официальная Подгорица в июне 2017 года вступила в НАТО, несмотря на протесты граждан.