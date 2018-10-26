Ишингер считает Минские соглашения нереализуемыми

БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию на Украине в нынешнем виде невозможно реализовать, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

"Минские договоренности были не очень хорошими договоренностями. Минское соглашение в этом виде не представляется возможным реализовать. Но лидеры Германии, Франции, России и Украины лично согласовали его, поэтому теперь никто не может сказать, что договоренности недостаточно хороши и нуждаются в доработке", — заявил Ишингер РИА Новости.

РФ и ее западные партнеры не раз заявляли, что альтернативы минским соглашением по урегулированию ситуации в Донбассе нет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.