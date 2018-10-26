Путин поздравил австрийцев с днем принятия закона о нейтралитете

ВЕНА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал поздравления австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу по случаю Дня принятия Конституционного закона о постоянном нейтралитете Австрии.

"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики – Дня принятия Конституционного закона о постоянном нейтралитете", — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой распространило посольство России в Австрии.

"С удовлетворением отмечаю конструктивный характер российско-австрийских отношений. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества в различных сферах на благо народов наших стран, в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности", — отметил Путин.