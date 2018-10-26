Экс-госсекретарь Шульц призвал США сохранить и укрепить ДРСМД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США должны остаться в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также поощрить присоединение новых государств к этому соглашению, считает бывший американский госсекретарь Джордж Шульц.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

"Что бы ни происходило, нам необходимо сохранить это соглашение, а не выходить из него, как грозится президент Трамп. Вместо этого нам следует приглашать другие страны к вступлению в соглашение, а самим воздерживаться от соблазна разрабатывать новые классы этого смертельного оружия", — написал Шульц в своей авторской статье для газеты New York Times.

Экс-госсекретарь подчеркнул, что первым шагом на пути к сохранению договора является встреча американских и российских экспертов "для обсуждения возможных нарушений соглашения".

"Сейчас не время для создания больших арсеналов ядерного оружия. Сейчас настало время избавить мир от этой угрозы. Выход из договора будет большим шагом назад. Нам нужно укрепить его, а не убить", — заключил Шульц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Михаил Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

Джордж Шульц занимал пост государственного секретаря США в 1982-1989 годах при 40-м американском президенте Рональде Рейгане.