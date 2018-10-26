В Узбекистане задержали четырех граждан, подозреваемых в терроризме в Сирии

ТАШКЕНТ, 26 окт — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с зарубежными спецслужбами задержала и этапировала в республику четырех граждан страны, подозреваемых в участии в ряде международных террористических организаций и в боевых действиях в Сирии, сообщил в пятницу РИА Новости представитель правоохранительных органов Узбекистана.

"Сотрудниками СГБ совместно с зарубежными коллегами задержаны и возвращены в Узбекистан несколько наших соотечественников, являвшихся руководителями и ответственными лицами действующих в Сирии международных террористических организаций", — сказал собеседник агентства. Он не назвал страны, где происходило задержание, сославшись на незавершенность оперативных мероприятий.

По его данным, двое из задержанных прошли диверсионно-террористическую подготовку, один из них также являлся членом подпольной ячейки в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Еще один задержанный вступил в террористическую группировку в 2015 году и был ответственным за встречу новых членов в Турции и их переправку в Сирию.

По версии следствия, во время пребывания за границей все они использовали поддельные документы и представлялись уйгурами. В Сирию подозреваемые попали по каналам вербовки либо через Россию и Турцию, или через Афганистан и Пакистан.

"В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении этих лиц согласно соответствующим статьям УК Узбекистана, ведутся следственные действия", — добавил представитель силового ведомства.

В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. В частности, в начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения.