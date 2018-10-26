В районе японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

Последствия землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. 6 сентября 2018. Архивное фото

Последствия землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. 6 сентября 2018. Архивное фото

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Охотском море в районе японского острова Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков на Хоккайдо составила 3 балла по 7-бальной японской шкале.

Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет.