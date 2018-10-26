Италия пользуется доверием России и США, заявил премьер-министр

РИМ, 26 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия пользуется доверием великих держав – России и США, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

"Вчера слова (президента РФ Владимира) Путина, сегодня – (президента США Дональда) Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, так идем вперед", — написал он в Facebook и Instagram после телефонного разговора с Трампом.

Ранее о своей беседе с Конте в Twitter сообщил сам Трамп. "Только что обсудил с премьер-министром Конте множество вопросов, включая то, что Италия сейчас проводит очень жесткую линию по нелегальной миграции", — написал американский президент, указав, что он на 100% согласен с такой позицией. "Премьер-министр очень серьезно работает над экономикой Италии – он добьется успеха", — добавил Трамп. Эти твиты Конте разместил в своих аккаунтах.

В среду Конте в ходе своего первого официального визита в Москву провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам этой встречи Путин отметил, что по многим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня "позиции России и Италии близки".