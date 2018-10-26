СМИ сообщили, что россиянину Лисову грозит пожизненный срок в США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российскому программисту Станиславу Лисову, экстрадированному из Испании в США по обвинению в совершении кибепреступлений, грозит пожизненное заключение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката обвиняемого Аркадия Буха.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года он был передан из Испании в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. В постановлении кабинета министров говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".

"Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много. Поэтому сейчас мы ждем предложение от прокуратуры, когда в случае признания Станислава, он может получить относительно низкий срок", — приводятся слова адвоката в статье "Известий".

Кроме того, адвокат добавил, что российский программист не признает своей вины и ждет суда присяжных. Приговор может быть вынесен в следующем году или даже в 2020 году.

Бух также добавил, что Лисов содержится в довольно нормальных условиях, отметив, что "по сравнению с другими американскими тюрьмами здесь неплохое питание и в целом спокойная обстановка".