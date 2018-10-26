СМИ сообщили, что россиянину Лисову грозит пожизненный срок в США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российскому программисту Станиславу Лисову, экстрадированному из Испании в США по обвинению в совершении кибепреступлений, грозит пожизненное заключение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката обвиняемого Аркадия Буха.
"Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много. Поэтому сейчас мы ждем предложение от прокуратуры, когда в случае признания Станислава, он может получить относительно низкий срок", — приводятся слова адвоката в статье "Известий".
Кроме того, адвокат добавил, что российский программист не признает своей вины и ждет суда присяжных. Приговор может быть вынесен в следующем году или даже в 2020 году.
Бух также добавил, что Лисов содержится в довольно нормальных условиях, отметив, что "по сравнению с другими американскими тюрьмами здесь неплохое питание и в целом спокойная обстановка".