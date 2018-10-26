Додон допустил проведение досрочных выборов в Молдавии в 2019 году

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после выборов в феврале 2019 года депутаты не смогут сформировать парламентское большинство, поэтому страну могут ждать досрочные выборы, и вероятность этого — более 50%.
По его словам, шанс пройти в парламент на сегодняшний день есть у трех партий — это Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая партия Молдовы, а также союз двух оппозиционных проевропейских формирований — платформа "Достоинство и правда" и партия "Действие и солидарность".
"Административные ресурсы могут использоваться (правящей партией) для влияния на итоги выборов двумя путями: не допустить к регистрации отдельных кандидатов или отменить результаты голосования в отдельных округах. Но это крайне проблематично, потому что существует риск массивных протестов, а также непризнания выборов, никто не признает результаты", — сказал президент.
Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии. Местное законодательство предусматривает, что парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.