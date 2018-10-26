Додон допустил проведение досрочных выборов в Молдавии в 2019 году

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после выборов в феврале 2019 года депутаты не смогут сформировать парламентское большинство, поэтому страну могут ждать досрочные выборы, и вероятность этого — более 50%.

"Либо после выборов будет сформировано парламентское большинство из социалистов и независимых депутатов, либо нас ждут досрочные выборы. Вероятность такого исхода составляет больше 50%, и для нынешней власти это означает большие проблемы", — заявил Додон в эфире телеканала TV8.

По его словам, шанс пройти в парламент на сегодняшний день есть у трех партий — это Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая партия Молдовы, а также союз двух оппозиционных проевропейских формирований — платформа "Достоинство и правда" и партия "Действие и солидарность".

"Административные ресурсы могут использоваться (правящей партией) для влияния на итоги выборов двумя путями: не допустить к регистрации отдельных кандидатов или отменить результаты голосования в отдельных округах. Но это крайне проблематично, потому что существует риск массивных протестов, а также непризнания выборов, никто не признает результаты", — сказал президент.

Молдавские депутаты в конце июля приняли решение, что следующие выборы депутатов в стране пройдут 24 февраля 2019 года. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии. Местное законодательство предусматривает, что парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.