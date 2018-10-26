Сотрудникам радиостанции WMAL в Вашингтоне разрешили вернуться в здание

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Полиция разрешила сотрудникам радиостанции WMAL в Вашингтоне вернуться на рабочие места после непродолжительной эвакуации, вызванной обнаружением подозрительной посылки, говорится на сайте радиостанции.

"Нам сообщили, что все чисто, и разрешили вернуться в здание", — сказано в сообщении.

Об эвакуации ранее сообщил ведущий радиостанции Ларри О'Коннор. Он написал в Twitter, что видел посылку, но не будет ее описывать, упомянув только, что в числе получателей были указаны имена нескольких сотрудников радиостанции. Кроме того, О"Коннор сообщил, что эта посылка не напоминает изображения отправлений с возможными взрывными устройствами, хотя некоторое сходство присутствует.

"Нам сообщили о немедленной эвакуации, как только полиция осмотрела посылку", — написал журналист.

Ранее сообщалось, что неизвестный или неизвестные разослали взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам президента США Дональда Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Всего, по данным ФБР, было обнаружено десять устройств, правоохранители не исключают, что их может быть больше, и продолжают поиски.