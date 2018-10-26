В лагере беженцев на юге Ливана достигнуто соглашение о прекращении огня

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Боестолкновения в лагере палестинских беженцев "Мия-мия" удалось прекратить благодаря усилиям спикера ливанского парламента Набиха Берри, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Ожесточенные боестолкновения ранее начались между сторонниками "Ансар Аллах" и бойцами палестинского движения "Фатх". Первые перестрелки произошли еще 15 октября, армия перебросила в среду вечером дополнительные силы к палестинскому лагерю для обеспечения безопасности и наведения порядка. Армия Ливана призвала стороны прекратить огонь, создающий угрозу жителям лагеря и одноименного поселения.

По данным агентства, договоренности между представителями формирования "Ансар Аллах" и палестинского движения "Фатх" при посредничестве Берри были достигнуты на совещании в штаб-квартире шиитской партии "Харакет Амль" в городе Сайда.

Согласно заявлению командования, из-за боестолкновений между группировками в четверг ранения получили двое солдат армии. По данным местных СМИ, со стороны "Фатх" погиб один боец.