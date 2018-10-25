Мэр Нью-Йорка объявил о сохранении усиленных нарядов полиции в городе

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Наряды полиции, усиленные после получения посылок со взрывными устройствами, останутся на улицах Нью-Йорка столько времени, сколько потребуется, заявил журналистам мэр города Билл де Блазио.

"Вы будете наблюдать много полиции… Мы хотим гарантировать, что присутствие полиции сохранялось, сколько это необходимо, чтобы очень наглядно показать, что Нью-Йорк относится к этим вопросам серьезно, что мы защищаем людей, находящихся под угрозой", — сказал он.

Полиция перешла в усиленный режим службы после того, как неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, их отправитель и его мотивы пока не известны.