Путин обсудил с королем Саудовской Аравии расследование убийства Хашукджи

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг проинформировал его о мерах по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщило Саудовское агентство новостей.

"Хранитель двух святынь проинформировал президента России о мерах и следственных мероприятиях по раскрытию всех обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашукджи, а также усилиях правительства для привлечения к ответственности тех, чья вина будет доказана, с целью их наказания", — говорится в сообщении агентства.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.