ЕСПЧ согласился с аргументацией России по жалобе журналиста Нурматова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с аргументацией российской стороны в связи с жалобой, которую подал против РФ нелегально находившийся на ее территории журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов (псевдоним — Али Феруз), сообщила пресс-служба Минюста России.
В феврале этого года стало известно, что находившийся нелегально в России Нурматов покинул страну и вылетел в Германию. Перед этим Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил Нурматову уехать из России, изменив постановление о принудительном выдворении в Узбекистан, разъяснив, что журналист имеет право уехать в третью страну.
"ЕСПЧ согласился с аргументами российских властей и признал жалобу неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел", — говорится в сообщении.
В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".
Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".
*Запрещённая в России террористическая организация