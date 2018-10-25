Земан прокомментировал выход США из ДРСМД

ПРАГА, 25 окт — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, комментируя заявление главы США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил, что если кто-либо выходит из ранее заключенного договора, то он теряет доверие.

"Я разделяю мнение Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора. Дональд Трамп уже вышел из нескольких международных договоров. Этот (ДРСМД) не первый и не единственный. Я придерживаюсь принципа, что если вы нарушите некий заключенный вами договор, то теряете доверие", — сказал Земан, выступая по TV Barrandov.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.