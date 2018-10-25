ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что не удивится, если фантасмагоричность ситуации вокруг отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля приведет к тому, что Россию обвинят и в гибели шекспировских Ромео и Джульетты.

"Не может не сказываться на торгово-экономических отношениях Европы и России и нынешняя параноидальная агиткампания против нашей страны, в ходе которой чуть ли не каждый день нам рассказывают то о вездесущих и всесильных хакерах, то об отравителях-неудачниках, разгуливающим по европейским улицам кто с флаконами "Новичка", кто с квитанциями московского такси" — сказал Чижов на Веронском экономическом форуме.

По его словам, в прошлом году на форуме в Вероне его участники проводили параллель между Евразийским и Европейским союзом, которые ведут себя как Монтекки и Капулетти.

"При степени фантасмагоричности ситуации вокруг химического инцидента в Солсбери я не удивлюсь, если в один прекрасный день в Лондоне додумаются до того, что и Ромео с Джульеттой highly likely отравили посланцы русского царя", — заявил дипломат.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.