Офисное здание конгресса, эвакуированное из-за сигнализации, вновь открыли

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Одно из офисных зданий, входящее в комплекс зданий конгресса США, вновь было открыто для сотрудников после эвакуации, вызванной сработавшей сигнализацией, сообщает в среду издание Roll Call.

Полиции понадобился час, чтобы убедиться в том, что опасность отсутствует, пишет ресурс. По его данным, полиция установила, что причиной срабатывания сигнализации стал неисправный электрический щиток.

В этом здании находятся офисы ряда законодателей. Однако в связи с тем, что сейчас конгресс на каникулах, а сами парламентарии в большинстве своем ездят по избирательным округам в преддверии промежуточных выборов в конгресс, людей в нем немного.