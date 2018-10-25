К поискам иорданских школьников подключились израильские военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт — РИА Новости. Израильские военные участвуют в поисках десятков иорданских школьников, пропавших в зоне паводка в районе Мертвого моря, сообщила армейская пресс-служба.

К операции подключились несколько вертолетов ВВС Израиля и спасатели из элитного подразделения 669.

"По просьбе правительства Иордании, (в зону бедствия) вылетели несколько вертолетов ВВС Израиля с военнослужащими поисково-спасательного подразделения 669", — сказано в сообщении.

СМИ сообщают о по меньшей мере десяти погибших в автобусе, который оказался на пути потоков воды на иорданском побережье Мертвого моря. Всего школьная экскурсионная группа насчитывала 44 человека, в том числе 37 учащихся и семерых сопровождающих, говорится в публикациях. Спасатели обнаружили 22 пострадавших, пишут СМИ.