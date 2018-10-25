В Грузии опровергли сообщение о бомбе в самолете рейса Кутаиси-Варшава

ТБИЛИСИ, 25 окт – РИА Новости. Сообщение о бомбе на борту самолета рейса Кутаиси-Варшава, экстренно севшего в Бухаресте, оказалось ложным, заявили в пресс-службе грузинского аэропорта.

Румынский телеканал Digi-24 ранее сообщил, что самолет экстренно приземлился в Бухаресте из-за информации о бомбе на борту.

"Рейс Кутаиси-Варшава W6 1576 осуществил вынужденную посадку в Бухаресте по причине осуществлённого в Кутаисском аэропорту сомнительного звонка. Члены борта действовали согласно соответствующим процедурам и с целью предотвращения рисков совершили внеплановую посадку в аэропорту Бухареста",- говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

По данным ведомства, всех пассажиров безопасно вывели из самолета, на данный момент проверка завершена.

"Это была ложная тревога. Самолет перевезен на стоянку, осуществляется посадка пассажиров",- отмечает пресс-служба.