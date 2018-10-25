Украина обратилась в МУС из-за призыва крымчан в российскую армию

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Прокуратура так называемой автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с призывом жителей Крыма на воинскую службу в России, сообщила в четверг прокурор Елизавета Дзигора.

Ранее на сайте украинской прокуратуры появилось обращение к крымчанам, в котором звучит призыв сообщать о фактах принуждения к прохождению военной службы в армии РФ. После этого вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что украинским властям пора оставить крымчан в покое и посоветовал переключиться со своими "бредовыми идеями" насчет крымских призывников на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

"Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном Крыму", — сказала Дзигора на брифинге.

По ее словам, теперь Киев ожидает от офиса прокурора Международного уголовного суда на Украине решения начать расследование по этому делу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Таким образом, на Россию, так же как и на США, Китай, Украину и ряд других стран, юрисдикция международного правосудия не распространяется.