Одно из офисных зданий конгресса США эвакуировали

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Одно из офисных зданий палаты представителей США, Cannon House Office, эвакуировано, причины пока неизвестны, сообщает издание The Hill.

"Согласно уведомлению полиции Капитолия, отправленному сотрудникам конгресса утром в четверг, после звуковой сигнализации офисное здание палаты представителей Cannon было эвакуировано", — пишет газета.

The Hill отмечает, что пока неизвестно, почему понадобилось выводить людей из этого здания, расположенного в Вашингтоне к югу от Капитолия.

Это происходит на следующий день после того, как подозрительные посылки были отправлены ряду демократов, а также в офис CNN в Нью-Йорке, что привело к эвакуации сотрудников.

Американские спецслужбы ищут отправителя нескольких посылок с компактными взрывными устройствами, которые были отправлены домой экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим.

Секретная служба перехватила отправления, адресованные бывшим первым лицам, однако аналогичные посылки привели к эвакуации здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается бюро телеканала CNN, а также офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида.

Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Громкая история разыгралась менее чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс.