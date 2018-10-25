Послы НАТО провели консультации с США для оценки действий России по ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Североатлантический совет на уровне постпредов провел в четверг консультации с представителями США для обсуждения ситуации вокруг договора РСМД и оценки последствий "поведения РФ" для безопасности НАТО, говорится в сообщении альянса.

Проведение этой встречи анонсировал накануне генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Послы встретились в четверг в рамках Североатлантического совета НАТО для обсуждения договора РСМД с участием старших должностных лиц из США. Союзники по НАТО неоднократно выражали озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, названной 9M729, или SSC-8", — говорится в сообщении.

"Встреча предоставила союзникам возможность обменяться мнениями по договору о РСМД и оценить последствия дестабилизирующего поведения России для их безопасности", — отмечается в кратком сообщении.

"США регулярно привлекают союзников по договору о состоянии РСМД с 2014 года, когда США впервые заявили о нарушении Россией. Страны НАТО продолжат консультации по этому важному вопросу", — говорится в нем.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.