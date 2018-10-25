ЮНЕСКО отмечает рост числа женщин среди погибших журналистов

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Число женщин среди погибших сотрудников СМИ в мире продолжает увеличиваться с каждым годом, говорится в докладе ЮНЕСКО, выпущенном в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который будет отмечаться 2 ноября.

"Мужчины продолжают составлять подавляющее большинство среди жертв нападений на журналистов: в 2017 году это показатель составил 86%", — сообщается в докладе. Соответственно, женщин – 14%, тогда как в 2016 году число убитых журналисток составляло 10% от общего количества, а в 2012 году — 4%.

Тот факт, что соотношение работающих в СМИ женщин и мужчин значительно отличается от этой пропорции в статистике гибелей журналистов, в докладе объясняется тем, что женщины реже работают в горячих точках и освещают такие чувствительные темы, как политическая коррупция или организованная преступность.

"Тем не менее, продолжается тенденция, существовавшая и предыдущие годы: рост числа женщин-журналистов в общем числе убитого медиаперсонала. В 2017 году ЮНЕСКО зафиксировала самый высокий уровень убитых женщин-журналистов с тех пор, как Международная программа развития коммуникации стала докладывать об убийствах журналистов в 2006 году — 11 жертв. В 2016 году было убито 10 женщин-журналистов, тогда как в 2012-м — пять", — отмечается в докладе.

По данным ЮНЕСКО, за последние 12 лет в мире было зафиксировано 1010 убийств журналистов, причём только 115 случаев завершились юридической процедурой, которая привела к осуждению одного или нескольких виновных. В 2016 и 2017 годах в мире было убито 182 журналиста и сотрудника СМИ. Вместе с тем, только с начала 2018 года и по 9 октября организация зафиксировала уже 80 случаев гибели журналистов.