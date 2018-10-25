В соцсетях возмутились запретом неженатым парам посещать сауны в Душанбе

ДУШАНБЕ, 25 окт – РИА Новости. В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут отдохнуть и попариться только те, кто официально зарегистрировал свои отношения в ЗАГСе, сообщает Sputnik Таджикистан.

Владельцы саун проверяют у своих посетителей в паспортах штампы о заключении брака.

Нововведение в Душанбе вызвало бурное обсуждение в таджикском сегменте Facebook.

Одни пользователи возмутились запретом, другие, напротив, назвали это решение правильным. Нашлись и те, кто предложил вовсе закрыть подобные заведения.

Некоторые предположили, что в скором времени все забудут про запрет, и в сауны снова будут пускать неженатые пары.

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