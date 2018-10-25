В Техасе демократ О'Рурк пытается догнать Круза на выборах в сенат

ДАЛЛАС (США), 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Промежуточные выборы в США, когда переизбирается вся палата представителей, треть сената и десятки губернаторов, — это примерно 500 отдельных предвыборных гонок. Одна из самых ярких полным ходом идет в эти дни в Техасе, где "звезда" Демократической партии конгрессмен Бето О'Рурк дает бой действующему сенатору-республиканцу и экс-кандидату в президенты Теду Крузу. И хотя опрошенные РИА Новости эксперты в Техасе предупреждают, что шансы О'Рурка по-прежнему значительно ниже, чем у Круза, именно Техас может "зажечь" выборы в этом году и — как знать — дать наметки на выборы президента 2020 года.

"Звезда" демократов против конкистадора-республиканца

Круз широко известен за пределами США. Будучи сенатором на первом сроке полномочий, он лишь одним из последних выбыл из праймериз республиканцев 2016 года, когда Дональд Трамп неожиданно разгромил полтора десятка видных соперников. Круз — за низкие налоги и урезание бюрократии, за свободное ношение оружия, против абортов, против нелегальной иммиграции. В общем — правоверный республиканец, даже правее многих. Он хорошо вписывается в воззрения большинства избирателей Техаса — консервативного штата, где демократы не избирались на должности уровня штата с 1994 года. К республиканской догме Круз добавляет алармистские зажигательные речи о необходимости срочно защищать свободу и Конституцию, которые вот-вот попрут демократы. Как шесть лет назад он звал в поход на либеральный Вашингтон, так и сейчас Круз стремится доказать, что годы в столице ничуть не изменили его рвения.

Популярный депутат палаты представителей О'Рурк опирается на изменения в демографии и воззрениях техасских жителей. Мегаполисы штата — Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио, — либеральны уже не первое десятилетие, этнический состав населения и культура все более разнообразны (так, третий по популярности язык штата после английского и испанского — это вьетнамский). Либеральные жители городов привыкли думать, что живут на островках в безбрежном море консервативных пригородов и сельской местности. Но ситуация меняется, и аппетиты демократов за десятилетия в роли аутсайдеров ничуть не снизились.

О'Рурк вырос на границе с Мексикой в Эль-Пасо и свободно говорит по-испански, в отличие от Круза, хотя из двух кандидатов именно Круз — латиноамериканец по происхождению. По словам О'Рурка, границу надо охранять, но никакой стены для этого не требуется, как и "милитаризации границы". Караваны нелегалов, по его словам, — повод задуматься о помощи латиноамериканским странам, чтобы люди не бежали оттуда в США. Он отрицает предположения, что его позиции по абортам, марихуане и контролю над ношением оружия слишком партийные и левые для консервативного Техаса. Пришло время меняться и Техасу, утверждает О'Рурк.

Именно О'Рурк — "звезда" гонки. Круз, с его сложным характером и неважной репутацией среди коллег по сенату, скорее демонстрирует упорство, чем вдохновляет: бьет в одну точку. О'Рурк, бывший музыкант панк-группы и бизнесмен, нравится двум важнейшим группам избирателей — женщинам и религиозным христианам. Он фотогеничен и заразительно улыбчив, в отличие от Круза, который часто выглядит брюзжащим и презрительно кривит губы. Демократы надеются найти в О'Рурке нового Обаму, который вдохновит их "на труд и на подвиги" в вечно "красном" республиканском Техасе. Уже появился термин "бетомания" по аналогии с "битломанией" 60-х. И недаром на стене дома в Остине за пару недель до выборов появилось профессионально сделанное граффити, изображающее О'Рурка в виде героя комиксов Супермена. СМИ поют ему дифирамбы: так, Фрэнсис Уилкинсон пишет в статье для агентства Блумберг об "исключительном политическом успехе" О'Рурка еще до всяких выборов.

Как "врун" стал "прекрасным"

В пользу О'Рурка — огромный энтузиазм его избирателей. Он собрал пожертвований более чем на 60 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем у Круза, и больше, чем в какой-либо сенатской гонке за всю историю США. Деньги О'Рурка дают мощный размах его кампании, охватывающий все закоулки огромного штата.

На фоне нетипично острой борьбы в Техасе республиканцы выдвинули "тяжелую артиллерию" — президента Дональда Трампа. На митинге Круза в понедельник в Хьюстоне Трамп купался в обожании своих избирателей и обнимался с недавним врагом, произнося ему комплименты.

Трамп давно зарыл томагавк войны с Крузом, который прилежно голосует за инициативы президента в сенате. Если раньше Круз был для Трампа "врущим Тедом" (Lying Ted), то теперь он — "прелестный" (beautiful) и даже "замечательный друг". О'Рурка Трамп, мастер обидных кличек, называет "ледяным притворщиком" (Stone cold phony). Либеральные СМИ с тревогой отмечают, что Трамп на предвыборных митингах нетипично сосредоточен на цели — протащить в сенат максимальное количество республиканцев — и редко вызывает скандалы своими неоднозначными заявлениями.

Круз, в свою очередь, называл Трампа два года назад "патологическим лжецом" и "аморальным забиякой", но теперь со сдержанным достоинством признает первенство Трампа: "Он — президент, и я работаю с президентом над выполнением наших обещаний". Круз упирает на популярное снижение налогов, предпринятое Трампом, и утверждает, что О'Рурк все испортит. "В Техасе бум, экономика в прекрасном состоянии, и что хочет сделать с этим мой оппонент? Более высокие налоги, более жесткое регулирование, возвращение к экономической стагнации времен Обамы", — заявил Круз в эфире местного телевидения.

Круз уже избирался в сенат и хорошо узнаваем. Но это не обязательно поможет ему, учитывая рекордно низкую популярность конгресса и то обстоятельство, что Техас — огромный штат, где избиратели не всегда знают своего сенатора, что называется, в лицо. Зато Крузу помогает огромное по умолчанию преимущество республиканцев в Техасе. Многие демократы просто не ходят голосовать, считая результат выборов предрешенным (их-то и стремится вытащить на выборы О'Рурк). И, словно на помощь Крузу, движется через Мексику к американской границе караван мигрантов из Гондураса. Караван оборванных беженцев дает Трампу и Крузу возможность заявить, что беззаконие и прорыв на границе не пройдут и что, если надо, об этом позаботится армия.

Эксперты: О'Рурк все еще аутсайдер

По мнению техасских экспертов, О'Рурк еще далек от победы.

"О'Рурк ведет очень сильную кампанию, но он вряд ли выиграет. Победа в Техасе была бы крупным сюрпризом и сильно подняла бы шансы демократов на выигрыш сената. Если О'Рурк выиграет в Техасе, это, скорее всего, покажет, что вся ночь (выборов) будет очень успешной для демократов в общенациональном масштабе", — считает Дэрон Шоу, профессор Техасского университета в Остине. Шоу в прошлом работал советником по стратегическим вопросам ряда предвыборных штабов, в том числе на президентских выборах.

"Бето О'Рурк — первый демократ в масштабах штата с 2002 года, который, как считается, имеет реальные перспективы победы. Правда, при этих перспективах он все равно отстающий. В настоящее время победа О'Рурка представляется весьма маловероятной, несмотря на рекордный сбор пожертвований и рекордные расходы в 75 миллионов долларов", — говорит политолог Марк Джонс, научный сотрудник университета Райса в Техасе.

"В конечном итоге Бето, вероятно, подойдет ближе, чем кто-либо из демократов в последние годы, к победе на выборах в Техасе в масштабах штата, но он все равно проиграет с разрывом где-то в 5-10 процентных пунктов. А, как говорится, близкий результат считается только в метании подков и ручных гранат", — добавил Джонс, используя выражение, аналогичное российскому "чуть-чуть не считается".

Неудивительно, что многие демократы полагают: раз Техас не "дозрел" до О'Рурка, почему бы тому не выдвинуться сразу в президенты через два года? Несмотря на возможный проигрыш в Техасе, это вполне может иметь смысл, учитывая известность кандидата в общенациональном масштабе. Ну и его скромная электоральная история — член палаты представителей все же не чета сенатору — никого не смущает. Ведь в Белом доме сидит Трамп, который вообще никуда в жизни не избирался, пока не стал президентом США.

"Собранные средства и ожидаемый успех на выборах прочно утвердили (О'Рурка) в положении самой яркой восходящей звезды Демократической партии в Техасе, а также участника длинного списка потенциальных демократических кандидатов в президенты в 2020 году", — считает политолог Джонс.

"Если О'Рурк выиграет, это будет большая новость, но Техас — всего лишь один штат. Думаю, большинство сценариев, при которых демократы получают контроль над сенатом, не зависят от Техаса", — говорит профессор политических наук в Университете Техаса в Далласе Роберт Лоури.

"О'Рурк точно может подойти близко, то есть удержать разрыв в районе 5-6 пунктов, хотя он может и проиграть с двузначным разрывом", — добавляет Лоури. "Техас консервативный штат, а Круз действующий (сенатор). Мне еще с весны представляется, что для победы О'Рурка Крузу нужно сделать одну или больше не вынужденных ошибок. Пока что, думаю, он не сделал ни одной", — заключает Лоури.