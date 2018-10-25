Эксперт ООН призвал Японию прекратить переселение в районы Фукусимы

ЖЕНЕВА, 25 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Япония должна прекратить переселение детей и женщин репродуктивного возраста в те районы Фукусимы, где уровень радиации остается до сих пор высоким, говорится в заявлении специального докладчика ООН по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ Башкута Тунчака.
"Вызывает разочарование то, что Япония игнорирует рекомендацию мониторингового механизма ООН по правам человека от 2017 года вернуться к тому, что считалось приемлемым уровнем радиации до инцидента с АЭС", — отметил эксперт.
Он напомнил, что после взрыва на Фукусиме власти Японии приняли решение об увеличении допустимого уровня радиации в этом районе с 1 до 20 миллизивертов в год. В 2017 году Германия предложила вернуться к уровню радиации до катастрофы, и Япония согласилась. Однако, указал Тунчак, снижение допустимого уровня радиации для местных жителей так и не было осуществлено.