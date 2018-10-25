В Бухаресте экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе

КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Самолет компании WizzAir, летевший из грузинского города Кутаиси в столицу Польши, экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе, сообщает румынский телеканал Digi-24.

"Самолет был изолирован, спецслужбы ищут бомбу, в том числе в багаже пассажиров", — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 173 человека, все их эвакуировали.

Служба информации Румынии заявила, что в аэропорту создан кризисный штаб. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и саперы.

По данным Digi-24, сообщение о бомбе на борту поступило в аэропорт Кутаиси.

"Мы ожидаем, что проверка самолета, пассажиров и багажа завершится к 20:00, после этого ответственные структуры смогут сообщить о том, отправят ли самолет в Варшаву", — сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной компании аэропортов Бухареста Валентин Иордаке.

В пресс-службе аэропорта Кутаиси РИА Новости подтвердили, что самолет WizzAir, летевший в Варшаву, экстренно приземлился в Бухаресте, однако отметили, что причину посадки не знают.