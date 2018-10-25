В МИД прокомментировали опасения Польши из-за "Северного потока — 2"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опасения Польши о "военной угрозе" России в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", заявила, что Москве непонятно, на чем основана эта позиция Варшавы.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе Варшавского форума по безопасности заявил, что Варшава опасается усиления военного присутствия России на Балтике в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Честно говоря, непонятно, каким образом появление дополнительного, подчеркиваю – дополнительного канала транспортировки газа в Европу угрожает европейской энергобезопасности?" — сказала Захарова на брифинге.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.