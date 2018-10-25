В Греции десятки пожарных тушат лесной пожар

АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости. Десятки пожарных тушат с ночи сильный лесной пожар в северном греческом регионе Халкидики, сообщила Пожарная служба Греции.

Пожар начался ночью в сосновом лесу в районе Ситония.

Сейчас огонь тушат 60 пожарных на 30 машинах, три пеших подразделения, четыре самолета, сообщили пожарные. Тушению мешает штормовой ветер – до 7-8 баллов по шкале Бофорта.

По сообщению местных СМИ, огонь вышел из-под контроля, огненный фронт составляет три километра. В регионе закрыты автодороги. В некоторых районах нет электричества, не работает мобильная связь.

"Ситуация неуправляемая, несмотря на мощные силы пожарных и авиацию. Сгорел лес под поселком Сарти, но опасности для поселения нет", — заявил заместитель мэра Ситонии Кипариссис Демплас изданию Halkidinews.

В июле в столичном регионе Аттика произошел пожар, унесший жизни ста человек. Тогда распространению огня также способствовал штормовой ветер.