В МИД рассказали о согласовании сроков встречи по Афганистану

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Согласование сроков следующей встречи по Афганистану в московском формате продолжается, готовой даты и списка участников нет, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча по межафганскому урегулированию в московском формате изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена.

"Процесс согласования только продолжается, у меня нет готовой даты и готового списка участников, которым я могла бы с вами поделиться", — сказала Захарова на брифинге.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Организация запрещена в России.