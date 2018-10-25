Дело в отношении Жириновского передали на рассмотрение суда Киева

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины предала в суд для рассмотрения по сути дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ, их подозревают в "финансировании терроризма", поскольку, по данным ведомства, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

"Утвержден обвинительный акт по части 3 статьи 27 части 3 статьи 258-5 (организация финансирования терроризма —ред.) УК Украины, который вручен защитникам В. Жириновского, А. Диденко и М. Дегтярева, направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Жириновский в марте-апреле 2014 года в Москве создал группу, которая занималась организацией материльной поддержки самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По данным украинских следователей, в группу также вошли депутаты Госдумы и члены ЛДПР.

Кроме того, как утверждают следователи, группа во главе с Жириновским помогла представителям ДНР получить помещение для представительской деятельности в Москве, а также в 2014–2017 годах передала ДНР шесть транспортных средств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.