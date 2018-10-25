Захарова назвала присуждение Сенцову премии Сахарова политизированным

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Присуждение Олегу Сенцову, отбывающему в РФ наказание за терроризм, премии имени Андрея Сахарова является политизированным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение абсолютно политизированное. На каком основании и как оно мотивировалось, мне лично неизвестно. То, что оно в основе своей имеет политизированный подход – даже и не надо знать механику этого решения", — заявила Захарова на брифинге.

"Когда меня спрашивают о режиссере Сенцове, мне все время хочется спросить: а смотрел ли кто-либо его фильмы? Фильмы практически никто и не смотрел", — отметила она.

По мнению Захаровой, для получения премии могла бы больше подойти Надежда Савченко.

"Почему выбрали Сенцова, а не Савченко? Она больше страдала, чем он. И сейчас ее ситуация несравнимо более тяжелая, потому что она вернулась в свое отечество, где ее просто предали. Сначала активно зазывали, поддерживали, также воодушевляли, как сейчас это делают с Сенцовым, проводили настоящий эксперимент над человеком, над его сознанием, над его душой. Потом предали – цинично и жестко", — сказала Захарова.

В четверг стало известно о присуждении Европарламентом Сенцову правозащитной премии имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге. Награда будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря. Посольство США на Украине призвало Россию освободить Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Сахарова.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов в Киеве, до 23 декабря.

*Организация запрещена в России.