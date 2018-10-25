Мигранты продолжают блокировать КПП и дорогу между БиГ и Хорватией

БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжает блокировать дорогу к КПП Малевац между Боснией и Герцеговиной (БиГ) и Хорватией, сообщило МВД Хорватии.

В пограничных с Хорватией городах Бихач и Велика-Кладуша Унско-Санского кантона (округа) БиГ месяцами скапливается наибольшее число мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые пытаются пройти на территорию ЕС. В среду группа мигрантов свыше 100 человек прорвалась через один из двух кордонов боснийской полиции в районе пограничного пункта Малевац, при этом трое из них пострадали, их отправили в больницу в городе Велика-Кладуша.

Хорватские полицейские поставили защитное ограждение на своей территории за коллегами из БиГ, к месту событий было подтянуто специальное подразделение, с воздуха за ситуацией следил вертолет МВД. КПП и ведущая к нему дорога были закрыты. Трое стоящих в оцеплении хорватских полицейских, которых мигранты забросали камнями, получили легкие травмы.

"КПП Малевац остается закрытым, граждане для перехода границы могут воспользоваться другим КПП – Боговоля. Хорватская полиция провела ночь на месте событий в полной готовности, но для ее действий не было необходимости. В настоящее время лица с боснийско-герцеговинской стороны находятся в 150 метрах от линии границы под надзором полиции БиГ", — говорится в сообщении министерства.

Боснийские СМИ сообщают с места событий, что мигранты расположились с палатками прямо на ведущей к КПП дороге и около нее. В четверг туда прибывают новые группы людей, многие из которых с детьми, общее число мигрантов составляет свыше 200 человек. Дети носят самодельные плакаты "Нет войне!", "Откройте границы", "Хотим в ЕС".