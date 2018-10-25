Россия намерена продолжить работу с США по ДРСМД

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Россия намерена продолжать работу с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но Соединенные Штаты не хотят действовать на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Также намерены продолжать работу с американской стороной, однако пока создается такое впечатление, что движение США к выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности во многом определяется нежеланием соответствующих сил в Вашингтоне договариваться с нами на равноправной основе и стремлением обеспечить себе военное преимущество по всем направлениям", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что США пытаются представить свой шаг так, будто он якобы спровоцирован "допущенными Россией нарушениями".

"Это абсолютно неприемлемо, так как не соответствует действительности", — отметила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.