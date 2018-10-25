Россия будет вынуждена реагировать, если США разрушат ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если США разрушат Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь же вынуждены самым серьезным образом предостеречь Вашингтон. Если американская сторона разрушит договор, России придется реагировать", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы готовы к работе по поддержанию его жизнеспособности, но для этого нам необходим ответственный и заинтересованный в продолжении диалога на благо мировой стабильности партнер. Решение проблемы может быть найдено только через откровенный, равноправный и, конечно, конструктивный диалог. Рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают", — добавила она.

По ее словам, ракетные программы Москвы, в том числе те, которые касаются крылатых ракет, "полностью вписываются" в обязательства России по ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней̆ и меньшей̆ дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.